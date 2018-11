Deel dit artikel:













Huizer wil met groene droom Moeder Aarde een zetje geven: "Ik merk dat het verkeerd gaat" Foto: NH Nieuws

LAREN - Het gaat niet goed met de wereld, vindt Huizer Lucas Mol. "We leven alsof we drie, vier of zelfs vijf aardbollen hebben, maar we hebben er echt maar één. Dus begint hij de Groene Afslag op het voormalig kazerneterrein Crailo in Laren. Een plek waar duurzaamheid centraal staat.

"Het moet een pleisterplaats worden voor de wereld van morgen", legt Mol uit. De oude gebouwen op Crailo staan leeg en maken over een paar jaar plaats voor een nieuwe duurzame woonwijk. Tot die tijd heeft hij een pand in bruikleen gekregen van de gemeenten om te werken aan zijn groene droom. Recyclen

Het gebouw bevat veel kleine kamertjes waar vroeger soldaten sliepen. Nu worden dat allemaal vergaderkamers met een eigen thema. Alles staat in het teken van recyclen. Zo is er onder andere een kamer met oude stoelen uit het Singer Museum in Laren. Ook komt er een 'groen' restaurant en wordt een muur in de gang vol gespat met restjes verf. Mol kan nog wel wat verf gebruiken: "Dus als je nog een restje verf in de schuur hebt staan die aan het indikken is, neem dan vooral contact met ons op." Zetje geven

Al met al een vergader- en werklocatie dus. "Overdag gaan we het commercieel verhuren, maar in de avonduren kunnen allerlei lokale initiatieven hier terecht." Als het maar over een groene toekomst gaat, benadrukt Mol. "Ik merk dat het verkeerd gaat met Moeder Aarde. En ik probeer op mijn manier de boel een zetje te geven." 💬 Whatsapp ons!

