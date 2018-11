Hilversum en Wijdemeren gaan ook op financieel gebied samenwerken

HILVERSUM - De gemeenten Hilversum en Wijdemeren gaan per 1 januari ook op financieel gebied met elkaar samenwerken. De Wijdemeerse financiële administratie wordt vanaf die datum door Hilversum gedaan. Dit hebben de gemeenten vorige week besloten door een overeenkomst te tekenen. Het is de aanloop naar een grote fusie in 't Gooi.

Dat meldt de gemeente Hilversum in een persverklaring.

De financiële administratie van Wijdemeren wordt vanaf 1 januari 2019 gedaan door de gemeente Hilversum met een nieuwe financiële applicatie die onderhouden wordt door Hilversum in een ICT-omgeving. De Wijdemeerse medewerkers blijven in dienst van de gemeente Wijdemeren maar krijgen een andere standplaats.

Niet lang erna moet Hilversum ook twee andere taken voor Wijdemeren uitvoeren: Belastingen en de taken op het gebied van Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) / Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Daar wordt later deze maand over besloten in de commissievergaderingen in beide gemeenten.

De nauwere samenwerking vloeit voort uit plannen om de twee gemeenten met elkaar te laten fuseren. Door een gemeentelijke herindeling in 't Gooi blijven er in de regio straks nog maar drie gemeenten over. Wijdemeren gaat op in Hilversum, Weesp in Amsterdam en Blaricum en Laren in Huizen. Deze laatsten zijn het hier overigens niet mee eens en gaven deze zomer aan zich liever te willen aansluiten bij de provincie Utrecht.