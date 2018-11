Schipholtunnel in nacht van zaterdag op zondag afgesloten voor verkeer

SCHIPHOL - Aankomend weekend legt Rijkswaterstaat aan de oostzijde van de Schipholtunnel een nieuwe doorsteek aan. Het verkeer ondervindt hier in de nacht van zaterdag op zondag hinder van, omdat de tunnelbuizen dan in beide richtingen zijn afgesloten.

Voor het verkeer tussen Den Haag en Amsterdam sluiten 'de deuren' tussen 23.00 en 7.00 uur. De andere kant op, tussen Amsterdam en Den Haag, is de tunnel van 1.00 uur tot 4.00 uur dicht. De weggebruikers worden in die uren omgeleid via de A5 en de A9, wat zo'n vijf à tien minuten extra reistijd betekent.

De nieuw aangelegde doorsteek moet gebruikt gaan worden bij calamiteiten, zodat het verkeer via de parallelbaan weg kan worden geleid. Rijkswaterstaat legt komend weekend ook nog nieuwe matrixborden en een verkeerslicht aan.