Rechter besluit: ontslag topambtenaar Bergen terecht

BERGEN - Ex-topambtenaar Eric van H. van de gemeente Bergen krijgt zijn baan niet terug. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar vanmorgen besloten.

Van H. werd ontslagen nadat bekend werd dat hij in 2006 een bedrag van 165.000 euro had geleend bij een Alkmaarse projectontwikkelaar, die ook in Bergen bouwt. Dat terwijl hij als hoge ambtenaar betrokken was bij een aantal grote bouwprojecten in de gemeente. "U had de schijn van belangenverstrengeling moeten vermijden", aldus de bestuursrechter.

De topambtenaar vocht zijn ontslag vanmorgen aan bij de rechtbank in Alkmaar. Hij wil voorkomen dat een ander zijn functie overneemt. Ook wil hij dat zijn loon doorbetaald wordt en dat hij weer aan het werk kan. Want, zo liet hij de rechter weten: "Mijn inkomen is volledig weggevallen. En van het inkomen van mijn partner kunnen we niet rondkomen." Ook het spaargeld raakt op. ''Dat gaat ook op aan de kosten van deze procedure."

Fout

Het verzoek van de rechter om eerst met elkaar in gesprek te gaan om er samen uit te komen, werd door werkorganisatie BUCH, waar de gemeente Bergen onder valt, resoluut van de hand gewezen. "Er is geen opening, de norm is overschreden. We vinden het heel erg fout wat er gebeurd is", aldus de advocaat van werkorganisatie BUCH.

Tijdens de behandeling vertelde Van H. waarom hij de lening heeft afgesloten. Dat was vooral omdat de voorwaarden een stuk gunstiger waren dan bij een normale bank. De eerste 86 maanden hoefde er geen rente te worden betaald en niet te worden afgelost. Uiteindelijk werd de rente van vier procent teruggeschroefd naar twee procent.

Gaatje in je hoofd

Achteraf was het afsluiten van deze lening als je er met een 'bril van 2018' naar kijkt volgens de ambtenaar 'niet verstandig'. Maar volgens hem is de lening besproken met zijn leidinggevende. Iets wat ontkend wordt. "Je moet wel een gaatje in je hoofd hebben om dat goed te keuren", aldus de advocaat van BUCH. "Als je zoiets doet, denken de mensen dat de gemeente corrupt is, dat roep je zelf op je af."

Van H. voerde verder aan dat hij zijn geldschieter niet tegen zou komen tijdens zijn werk en daardoor onafhankelijk kon blijven. "Ik heb erover nagedacht of het aannemen van de lening verstandig was, maar ik ging ervan uit dat hij (eigenaar bouwbedrijf red.) wilde stoppen. De enige grond die hij nog had in de gemeente zou niet bebouwd worden. Dus ik dacht niet dat dit een probleem zou worden. Ik heb me nooit afhankelijk gevoeld en daar nooit naar gehandeld."

Schandpaal

De advocaat van Van H. vond dat hij zowel in de media als op de sociale media door het slijk is gehaald. "Er zijn geen onoorbare feiten vast komen te staan. Dit achtervolgt hem de rest van zijn leven. De lening was niet verstandig, maar er is geen sprake van plichtsverzuim. Hij is aan de schandpaal genageld en voor de rest van zijn leven gebrandmerkt."

Na een korte schorsing deed de rechter meteen uitspraak, waarin het verzoek tot het terugdraaien van het ontslag werd afgewezen. Bij een looptijd van vijftien jaar kon Van H. niet weten dat hij nooit meer met de projectontwikkelaar te maken zou krijgen, zo oordeelde de rechter. "Het is niet vast komen te staan dat de projectontwikkelaar voordeel heeft gehad, maar u had de schijn van belangenverstrengeling moeten vermijden en u heeft zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim."