Blessure Frank Korpershoek valt mee

VELSEN-ZUID - Hij maakte zondag tegen FC Den Bosch (1-4) de mooiste goal uit zijn carrière, een omhaal à la Marco van Basten, maar niet lang daarna moest de 34-jarige Frank Korpershoek geblesseerd het veld verlaten. Nader onderzoek wees vandaag uit dat het meevalt met de blessure en dat de aanvoerder vrijdag kan spelen in de uitwedstrijd tegen Roda JC.

Korpershoek moest na ruim een half uur spelen het veld verlaten nadat hij bij een duel hard op zijn knieschijf werd geraakt.

Nader onderzoek wees vandaag uit dat hij een kneuzing heeft waarbij er een bloeduitstorting zit onder het botvlies. Naar verwachting heeft hij nog twee of drie dagen last van de botsing, maar kan hij vrijdag gewoon spelen als Telstar in Limburg op bezoek gaat bij Roda JC.