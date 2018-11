Naardense talenten gaan vol voor de winst bij EK touwtjespringen

NAARDEN - Het is maar een kleine sport in Nederland, maar de Naardense talenten vliegen komend weekend helemaal naar Slowakije voor het EK touwtjespringen. Zelf noemen ze het liever 'rope skipping'.

"Rope skipping begint waar touwtjespringen ophoudt. Dit gaat wel een stapje verder. Touwtjespringen doe je op het schoolplein, rope skipping is echt een sport", vertellen Annika en Robin.

Samen met Femke en Tim vormen ze Team Happy en trainen ze al maanden voor het EK. Met een vier minuten durende spetterende show vol acrobatiek, dans, en sprongen uiteraard, gaan ze voor de winst. "Ik denk dat als we springen zoals we kunnen, een tandje bijzetten en geen fouten maken, we best hoog kunnen eindigen", vertelt Annika.

Benieuwd hoe hun show eruitziet? Bekijk 'm hier alvast: