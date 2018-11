Deel dit artikel:













10.000 lichtjes in kerstboom 'te koop': geld naar Syriërs Foto: Gemeente Haarlem

HAARLEM - Haarlemmers kunnen 10.000 lampjes in de kerstboom op de Grote Markt adopteren voor minimaal vijf euro per stuk. De opbrengst gaat naar gevluchte Syriërs in Haarlem en naar Syrische kinderen in vluchtelingenkampen.

Op zes december verwelkomt Haarlem de traditionele kerstboom op de Grote Markt. Stem in de Stad en SOS Kinderdorpen hopen dat Haarlemmers dan 10.000 lichtjes hebben geadopteerd onder de noemer 'Haarlem geeft licht'. Op de dag na Sinterklaas ontsteekt de gemeente Haarlem de lichtjes op de Grote Markt. Opbrengst

De tussenstand na een weekend: Ruim tweehonderd donateurs hebben zich al gemeld. De opbrengst staat nu op bijna 1300 euro. De geldschieters kunnen een persoonlijke boodschap achterlaten. Onder hen wordt al de wens uitgesproken dat alle lichtjes 'verkocht' worden.