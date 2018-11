Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verdachten aangehouden na vondst groot drugslab in Ankeveen Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen

ANKEVEEN - De politie heeft twee verdachten aangehouden in verband met de vondst van een groot drugslab op een bedrijventerrein aan de Cannenburgerweg in Ankeveen. Vrijdagavond viel het Landelijk Team Forensiche Opsporing, een afdeling die expert is in het ontmantelen van drugslaboratoria, een loods binnen en vond een groot aantal vaten.

Het gaat volgens de politie om twee mannen uit Ankeveen van 58 en 27 jaar. Beiden worden vandaag voorgeleid. Het onderzoek naar het drugslab is nog steeds gaande. Er wordt niet uitgesloten dat er nog meer verdachten worden opgepakt. Lees ook: Enorm drugslab Ankeveen ligt middenin woonwijk: "Dat vind ik echt heel eng" Het drugslab wordt vrijwel omringd door rijtjeshuizen. Omwonenden merkten niets van de verdachte activiteiten in de loods. "Het idee dat er zoiets dichtbij komt vind ik eng", vertelde Margo van der Ploeg, die direct achter de loods woont, eerder tegen NH Nieuws. Bekijk hieronder de video die NH Nieuws afgelopen weekend heeft gemaakt. De gemeente doet onderzoek of er lozingen van drugs in het riool zijn geweest. Als dat duidelijk is, worden omwonenden hierover geïnformeerd. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003