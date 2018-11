Democraten Beverwijk "stomverbaasd" over plotseling vertrek Mendes

BEVERWIJK - Onverwacht en onvoorspelbaar, zo noemt raadslid Karel Fiseler van Democraten Beverwijk de overstap van Mendes Stengs naar Vrij! vanmiddag. "We zijn ineens met een man minder, en we waren al geen grote partij."

Karel Fiseler kan het nog maar amper geloven. Vanmiddag krijg hij een mailtje waarin stond dat Mendes Stengs overstapt naar Vrij! Fiseler tast compleet in het duister waarom Stengs deze beslissing heeft gemaakt. "Dat was onvoorspelbaar."

Paradepaardje

Fiseler heeft Stengs naar eigen zeggen 'binnengehaald' in de partij. "Stengs was de oprichter van een buurthuis dat gesloten is door de gemeente. Hij voelde zich in de steek gelaten door de gemeente en het speerpunt binnen onze partij is 'de buurten'. We hebben toen veel moeite gestoken om hem binnen te krijgen. Hij kreeg veel voorkeursstemmen en kwam bij ons in een warm bad. Hij had een buurthuis opgezet, dus hij weet ook wat er fout is gegaan", vertelt Fiseler.

Lees ook: Mendes Stengs stapt over naar Beverwijkse partij VRIJ!

"Mendes was bezig met een soort masterplan", zo legt Fiseler uit. "Hij wilde een huiskamer in de buurten en kreeg bij ons alle ruimte om hier mee aan de slag te gaan. Het was zijn kans om te scoren. We zouden binnenkort nog een fractieoverleg hebben, dus er was naar ons weten ook geen vuiltje aan de lucht."

Democratische verplichtingen

Fiseler heeft Mendes nog niet gesproken. De reden die Mendes gaf voor zijn vertrek blijft voor Fiseler dan ook vaag. "In het mailtje wat we kregen stond dat het voor Mendes 'onmogelijk is gebleken om de door de kiezer aan mij gegeven democratische verplichtingen te vervullen'." Iets wat er bij Fiseler moeilijk in gaat. "Welke democratische verplichtingen bedoelt hij dan? Hoe ziet hij dat? We zijn met stomheid geslagen."

Stengs geeft in een reactie aan NH Nieuws te kennen dat het hem te doen is om slagvaardiger te worden. "We zijn met 4 lokale partijen en dat is gewoon te veel. Je gaat in elkaars vaarwater zitten. Des te groter een partij wordt, des te meer je kunt bereiken. Nu komt er te weinig van de grond". aldus Stengs.

Hij speelde al langer met het idee voor een overstap. Een idee dat volgens hem in de wandelgangen is ontstaan: "Ik en Vrij! hebben meerdere keren met elkaar gesproken. We zaten elkaar in de weg. Er was teveel versnippering en deze overstap is een signaal. Nu hebben we onze krachten gebundeld. Ik krijg bij Vrij! dezelfde vrijheid. Ze hadden nét geen drie zetels en nu hebben ze die wel".

Soap

De manier waarop Stengs is vertrokken zit Fiseler niet lekker. "Het verwondert me dat hij niet even contact heeft opgenomen. Dat had ik wel verwacht. Het lijkt haast wel een soap."

Toch is Fiseler ook hoopvol. "Politiek gaat over gevoelens. Je bent met je clubje ergens mee bezig en daar zet je je dan vol voor in. De fractie- en ledenvergadering is aanstaande donderdag weer. Dan hebben we allemaal een paar nachtjes geslapen en gaan we er weer tegenaan. Het moet nu nog allemaal even bezinken," besluit hij.

'Goed uit elkaar'

Stengs is van mening dat ze goed uit elkaar zijn gegaan. De reden om een mail te sturen was om zo min mogelijk schade te berokkenen: "Als ik ze had gebeld, kan zo'n telefoongesprek op meerdere manier uitgelegd worden. Bij een mail ligt er vast wat er gezegd is", aldus Stengs. Over het feit dat Fiseler verbaasd is over het plotse vertrek zegt Stengs: "Fiseler heeft een mening, dat kan. Mijn verwachting is dat we elkaar deze week wel spreken".

NH Nieuws heeft Stengs in Motie Mendes op de voet gevolgd bij zijn eerste stappen in de politiek arena. Bekijk hieronder hoe hij zijn eerste raadsvergadering bijwoonde.