Geen spruitjespak meer bij marathonschaatsers

HOORN - Tabletten en pijltjes vervangen de spruitjes op het pak van de leider van de Trachitol Trophy, de nieuwe versie van The Greenery Six.

De meerdaagse marathonwedstrijd wordt na jaren van afwezigheid nieuw leven ingeblazen. De vierdaagse wedstrijd start donderdag 22 november in Breda, gaat op vrijdag verder in Utrecht en op zaterdag is ijsbaan de Westfries in Hoorn aan beurt. Zondag 25 november is de finale in Groningen.

De mannen hebben na vier dagen koers 455 rondes (achtereenvolgens 80, 100, 125 en 150) gereden. De vrouwen rijden in totaal 310 rondes en de beloften hebben zondag 365 rondes op de teller staan. De leider in het klassement krijgt het pijlenpak (foto rechts).

In elke wedstrijd zijn er drie sprints (inclusief eindsprint) die meetellen voor het puntenklassement. De leider van dat onderdeel mag het tablettenpak (foto links) aantrekken.