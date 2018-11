Hilversumse burgemeester wil drugspanden sneller kunnen sluiten

HILVERSUM - Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum wil de bevoegdheid krijgen om drugspanden sneller te kunnen sluiten. "Ik maak mij sterk voor veilige buurten", aldus Broertjes. "Daarbij hoort een harde aanpak van overlast en criminaliteit."

De burgemeester schuwt geen middel om zijn doel te bereiken: "Als duidelijk is dat er in een pand gehandeld wordt in drugs of er andere ondermijnende activiteiten plaatsvinden, wil ik een pand sneller kunnen sluiten."

Om dit voor elkaar te krijgen, ligt er een voorstel aan de gemeenteraad van Hilversum om de algemeen plaatselijke verordening aan te passen. De gemeente ziet namelijk dat criminelen steeds vaker gebruikmaken van vergunningsvrije horeca of verenigingsgebouwen en winkels. Een sluting gebeurt alleen als er sprake is van aanhoudende en ontoelaatbare overlast en is altijd tijdelijk, variërend van zes maanden tot maximaal één jaar.

Criminele activiteiten

Bij criminele activiteiten moet worden gedacht aan heling, witwassen, het vinden van vuurwapens, arbeidsuitbuiting, illegale gokactiviteiten en het faciliteren van criminele activiteiten zoals bij growshops (waar benodigdheden voor het kweken van hennep en marihuana kunnen worden gekocht).