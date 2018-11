Mendes Stengs stapt over naar Beverwijkse partij VRIJ!

BEVERWIJK - Mendes Stengs heeft zich aangesloten bij de Beverwijkse partij VRIJ! Stengs was tot nu toe raadslid van Democraten Beverwijk.

"Wij zijn verheugd met deze versterking van onze fractie en wij kijken uit naar de samenwerking met dit zeer betrokken raadslid", meldt de fractie in een persbericht.

Stengs besloot weg te gaan bij Democraten Beverwijk omdat hij "de Beverwijkse burger nog beter wil vertegenwoordigen". Ook wil hij zich blijven ontwikkelen in de lokale politiek.

"Het is tijd voor vernieuwing en verjonging. Ik ben er trots op om te kunnen zeggen dat ik Democraten Beverwijk met een gerust hart kan achterlaten", zegt Stengs.

NH Nieuws daagde begin dit jaar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de Beverwijker uit zelf de politiek in te gaan. Hij werd op de voet gevolgd in het programma Motie Mendes.

Bekijk hieronder hoe hij in april zijn eerste raadsvergadering bijwoonde: