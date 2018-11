Inwoners Opmeer balen: langverwachte fietstunnel komt er niet

OPMEER - De plannen voor een fietstunnel onder de AC de Graafweg tussen Opmeer en Spanbroek zijn van tafel. De gemeente Opmeer wilde de plannen voorleggen aan haar burgers, maar daar wil de provincie Noord-Holland niet op wachten.

Al jaren zijn er ideeën voor een fietstunnel onder de N241 binnen de gemeente Opmeer. Inwoners van de dorpen Spanbroek en Opmeer steken dagelijks met de fiets de weg over en vooral ouders met kinderen zien graag dat er een fietstunnel wordt aangelegd.

Vooronderzoek

Met de aangekondigde verbreding van de N241 wilde het college van Opmeer onderzoeken of er niet gelijk een fietstunnel zou kunnen worden aangelegd. De gemeente gaf dit te kennen aan de provincie Noord-Holland en startte het vooronderzoek.

Er waren drie locaties op het oog en ook de noodzaak van de fietstunnel wilde de gemeente onderzoeken. Maar het traject hiervoor bleek te kort, zo laat wethouder Bram Beemster van Opmeer aan NH Nieuws weten. "We hadden gewoonweg te kort tijd om het voor te leggen aan onze burgers. En dat is in een kleine gemeente als Opmeer heel belangrijk, daar kunnen we niet omheen. Dit moeten we zorgvuldig doen."

Niet langer wachten

De provincie Noord-Holland laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat er eerst een watertransportleiding van PWN langs de AC de Graafweg omgelegd moet worden, voordat er met de wegverbreding begonnen kan worden. Aangezien dit een jaar in beslag neemt en het nog niet duidelijk is waar de fietstunnel kan komen, zag de provincie geen mogelijkheid om langer te wachten.