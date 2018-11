ProRail wil snel alternatief voor gevaarlijke spoorwegovergang Santpoort-Zuid

SANTPOORT-ZUID - ProRail wil de gevaarlijke situatie bij de onbewaakte spoorwegovergang achter de Van Dalenlaan in Santpoort-Zuid, waar zaterdag een fietser dodelijk verongelukte, zo snel mogelijk oplossen. Dat kan als langs het spoor een parallelweg wordt aangelegd die aansluit op station Santpoort-Zuid.

"Dat moet binnen nu en enkele weken kunnen gaan gebeuren", zegt ProRail-woordvoerder Mercedes Grootscholten. "Dan hebben mensen een alternatief en hoeven ze niet over het spoor."

Het aanleggen van deze weg is al langer een wens van ProRail en de gemeente Velsen. Maar doordat de weg deels over privégrond gaat en de eigenaar geen afstand wil doen, is die er nooit gekomen. "Het is een hardnekkig spel waarin mensen nog in verzet zijn", zegt Grootscholten.

Drama

"Ieder heeft zijn eigen belangen. Wij kijken nu of we op korte termijn toch deze tijdelijke weg kunnen aanleggen", aldus Grootscholten. Ze zegt erg onder de indruk te zijn van het dodelijk ongeval. "Verschrikkelijk wat hier gebeurd is. Echt een drama."