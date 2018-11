Deel dit artikel:













Groot project in Hoorn: nieuw asfalt op de wegen in het Keern Foto: Shutterstock

HOORN - Het asfalt aan het Keern in Hoorn is nodig aan vervanging toe, want het is helemaal versleten. Omdat het een flinke klus gaat zijn, wordt er in drie fasen aan de weg gewerkt, zo meldt de gemeente.

Tussen 26 november en 20 december zal er aan de weg gewerkt worden. Er wordt naar gestreefd om een goede doorstroming te houden tijdens de werkzaamheden. De eerste fase

De eerste fase zal van 26 tot 30 november duren in het gedeelte tussen het kruispunt bij de Weel en de Noorderveemarkt. Het Pelmolenpad blijft wel vrij. Lees ook: Delen van Haarlem en Spaarndam even onbereikbaar voor nieuw asfalt Er zullen omleidingen zijn via de Liarnestraat en de Westerdijk om bij de binnenstad te komen. Verkeer richting de Grote Waal mag via de bussluis bij de Poldermolen. De bussen kunnen in deze periode niet over het kruispunt, zij zullen via de Middenweg, Berkhoudweg en Dampten naar het station gaan en weer terug. De tweede fase

De tweede fase zal zijn van 3 tot 8 december tussen het Pelmolenpad en de kruising Dampten. Het verkeer richting de binnenstad zal worden omgeleid via de Liornestraat en Maelsonstraat. De derde fase

De laatste fase zal plaats vinden van 10 tot 15 december in het gedeelte tussen de Van Dedemstraat tot de Provincialeweg. De omleiding via de Liornestraat zal blijven zoals 'ie was. De bewoners aan het Keern zullen worden geïnformeerd over de parkeermogelijkheden. Lees ook: Slechte asfaltwegen Weesp krijgen volgende week opknapbeurt De werkzaamheden aan de spoorwegovergang zullen in de nacht van 19 op 20 december gedaan worden, samen met ProRail. De overgang zal voor auto's worden afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen wel over het spoor. 💬 Whatsapp ons!

