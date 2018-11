Vaste oeververbinding Burgervlotbrug nog lang geen brug te ver

BURGERVLOTBRUG - Krijgt Burgervlotbrug dan toch nog een vaste oeververbinding? De gemeente Schagen gaat daarover opnieuw in gesprek met de provincie. Gemeente en omwonenden willen al jaren een oplossing voor de ongemakken van de vlotbrug. "Dat ding is niet meer van deze tijd."

De vorige pogingen van de gemeente en omwonenden om een vaste oeververbinding te krijgen, liepen stuk op de kosten. Daar hebben de dorpsraad en gemeente wat op gevonden. "De bereidheid van bedrijven om mee te betalen is groot", vertelt Aad Kramer van de dorpsraad aan NH Nieuws. "Grondbedrijven, loonwerkers en andere sponsors in de omgeving, vinden een nieuwe brug noodzakelijk."

De laatste keer dat de Burgervlotbrug buiten dienst was na een aanvaring, moesten automobilisten negen maanden lang omrijden. Vooral lokale ondernemers kwamen daardoor in de problemen. Aad Kramer, ook garagehouder, is heel wat inkomsten misgelopen: "Er zijn klanten die ik door de stremming een half jaar niet heb gezien. Ook het restaurant in het dorp heeft het een stuk rustiger gehad."

En nog een keer

Wethouder Jelle Beemsterboer van Schagen is positief over het gesprek van morgen met de provincie. "Dat de regio een alternatief voor de vlotbrug wil is duidelijk. De commissie verkeer en vervoer van de provincie heeft vorig jaar al gezegd dat we grote kans maken als we met een goed plan komen. Dat hebben we en anders proberen we het later nog een keer. En nog een keer."