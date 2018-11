Gooi grijpt naast miljoenensubsidie voor ontwikkeling Media Park

HILVERSUM - De regio Gooi en Vechtstreek krijgt geen 15 miljoen euro voor projecten om de regionale welvaart te bevorderen. De aanvraag van het Gooi om de werkgelegenheid in de mediasector te bevorderen is niet toegekend. Zaanstad krijgt wel extra geld van het rijk.

In Hilversum en omstreken loopt het aantal banen terug. Dat komt met voornamelijk doordat er minder werk is op en rond het MediaPark in de creatieve industrie. Om dit een halt toe te roepen hebben, is er een ambitieus plan gemaakt om dat tij te keren.



In samenwerking met Amsterdam en Utrecht zou er tussen 2019 en 2022 35 miljoen moeten worden geïnvesteerd in de zogenoemde Media Valley. 20 miljoen euro wordt door de deelnemende gemeenten en bedrijven opgehoest, waarvan Hilversum 7 miljoen voor haar rekening neemt, en 15 miljoen zou moeten komen vanuit de Rijksbijdrage.

Gooi niet, Zaanstad wel

Het Gooi had nog al wat concurrentie. Maar liefst 88 subsidie-aanvragen zijn er vanuit het hele land ingediend. De aanvragen voor 12 projecten zijn nu toegekend met een totale waarde van 200 miljoen euro. In Noord-Holland is alleen het nieuwbouwpject in Zaanstad, ZaanIJ, de gelukkige. Daar is 7,5 miljoen euro aan toegekend.



Het Gooi vist daarmee achter het net. Wat dat betekent voor de ambitieuze plannen, de begroting van de gemeenten en de bevordering van werkgelegenheid is nog onduidelijk. Voor vragen daarover verwijst de gemeente Hilversum door naar het wekelijkse persuur van dinsdag. Dan zal verantwoordelijk wethouder Wimar Jaeger nader op de consequenties ingaan.