Arthur van Dijk (VVD) nieuwe commissaris van de Koning

NOORD-HOLLAND - Arthur van Dijk wordt de nieuwe commissaris van de Koning. Dat heeft de provincie Noord-Holland zojuist bekendgemaakt.

De VVD'er is de opvolger van zijn partijgenoot Johan Remkes, die zijn functie per 1 januari neerlegt. Op het cv van Van Dijk staan veel invloedrijke organisaties. Zo zat hij in het bestuur van Transport en Logistiek Nederland, de Sociaal Economische Raad en werkgeversorganisatie VNO-NCW.

In het verleden was Van Dijk ook onder meer tien jaar lang als wethouder in de gemeente Haarlemmermeer en werkte hij voor belastingopsporingsdienst FIOD.

'Trots'

Tegenover NH Nieuws noemt Van Dijk Noord-Holland "een provincie van contrasten". "Van Den Helder tot het Gooi, Van Amsterdam tot Zaanstad, mooie kusten, bossen, duinen, industrie in het Noordzeekanaalgebied, Schiphol. Kortom veel uitdagingen."

Hij vervolgt: "Die combinatie van rumoer en rust maakt Noord-Holland voor veel mensen een aantrekkelijke provincie om in te wonen, te werken of te bezoeken. Ik ben er trots op straks van die provincie commissaris van de Koning te mogen zijn."