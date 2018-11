Deel dit artikel:













EOD brengt explosief tot ontploffing na plofkraak in Zaandam Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

ZAANDAM - Het explosief dat bij een geldautomaat in het winkelcentrum aan de Vermiljoenweg in Zaandam lag, is door de EOD op een andere locatie tot ontploffing gebracht.

Vanochtend probeerden criminelen bij het winkelcentrum een plofkraak te plegen. De winkels rondom de automaat zijn nog steeds ontruimd. Ook de parkeerplaats voor het winkelcentrum is afgesloten. In verband met onderzoek, kan het nog uren duren voordat het gebied wordt vrijgegeven. Lees ook: Plofkraak bij winkelcentrum Vermiljoenweg in Zaandam Eerder ging al een explosief af bij de geldautomaat, niet ver van de ingang van een Albert Heijn XL. Er zou flink wat schade zijn door de ontploffing. De politie is op zoek naar twee mannen. Ze waren in het zwart gekleed en vluchtten na de plofkraak op een scooter mogelijk richting het Prins Bernhardplein. 💬 Whatsapp ons!

