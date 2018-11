Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bejaarde bewoner ligt maandenlang dood in huis Foto: Een voordeur. Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - (AT5) In een woning aan de Overtoom in Amsterdam is een lichaam gevonden van een overleden persoon. Het overschot werd afgelopen zondag aangetroffen. Om wie het gaat is nog onduidelijk, maar vermoedelijk gaat het om een mannelijke bewoner.

Volgens de politie is de persoon enkele maanden geleden al overleden. De woning is doorzocht omdat de bewoner al een bepaalde tijd geen gehoor gaf. Lees ook: Man ligt dagenlang dood in huis, gevonden dankzij blaffende hond Het is nog onbekend hoe de persoon is overleden en hoe lang het lichaam precies in de woning aanwezig was. De politie doet onderzoek, maar gaat niet uit van een misdrijf. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003