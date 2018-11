Deel dit artikel:













Getuigen gezocht: Wie gooide steen door voorraam? Foto: NH Nieuws/Paul Tromp

BENNEBROEK - Bij een woning aan de Gladiolenlaan in Bennebroek is in de nacht van zaterdag op zondag een steen door het voorraam gegooid. De politie is op zoek naar getuigen.

Het signalementen van de dader is vooralsnog onbekend, meldt de politie. Aan mensen in de omgeving wordt gevraagd zich te melden bij de politie, eventueel anoniem, wanneer zij iets hebben gezien of gehoord rond twee uur 's nachts.