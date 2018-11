Deel dit artikel:













DHL Express opent nieuwe vestiging in Hoofddorp Foto: DHL

HOOFDDORP - DHL Express heeft een nieuw Service Center geopend in Hoofddorp. DHL Express had in die regio al een vestiging op Schiphol, maar door de groei van internationale expreszendingen was uitbreiding van de capaciteit nodig.

De vestiging in Hoofddorp gaat de zendingen verzorgen in de regio Haarlem en het gebied boven het Noordzeekanaal. Ruim vijftig medewerkers verhuizen van Schiphol naar Hoofddorp. DHL Express is een onderdeel van DHL dat zich voornamelijk richt op internationale zendingen die ook vaak per vliegtuig vervoerd moeten worden.