Walhalla voor 'supersnuffelaars' op Hilversumse vlooienmarkt

HILVERSUM - De Hilversumse vlooienmarkt van gisteren was voor de 'supersnuffelaars' een waar walhalla. Van Friese doorlopers tot barbies en oude officierspetten: er was voor iedereen wat wils.

Verkopers vertellen vol trots aan NH Gooi over hun marktwaar: "Ik verkoop onder andere kerstspullen en emaile bordjes." Een dame is al vroeg aanwezig. "Dat moet ook wel, want anders krijg je het niet allemaal op de kraam."

Bekijk hieronder de volledige reportage: