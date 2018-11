Van der Sar: Ajax, PSV en Feyenoord wilden 15 miljoen betalen

Foto: Pro Shots/Kay in 't Veen

ZEIST - Ajax, PSV en Feyenoord wilden vijftien miljoen euro betalen om de eredivisie te veranderen. Dat heeft Ajax-directeur Edwin van der Sar bevestigd.

Dat geld zou naar de andere clubs gaan als zij in zouden stemmen met een verbod op kunstgras in de eredivisie en het terugbrengen van de hoogste competitie van achttien naar zestien clubs. Het geld zou beschikbaar komen door een herverdeling van de tv-gelden en de clubs die Europees voetbal spelen storten vijf procent van hun inkomsten in een solidariteitsfonds.

Met name de kleinere clubs lagen dwars, waardoor de plannen niet doorgingen, terwijl er al twee jaar over was gesproken. Wel werd afgesproken dat er een bonus komt voor ploegen die op echt gras spelen en ook dat er twee ploegen rechtstreeks degraderen en twee ploegen rechtstreeks promoveren uit de Keuken Kampioen Divisie.