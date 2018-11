Deel dit artikel:













Robots aan het werk in nieuw distributiecentrum Albert Heijn Foto: albert heijn

ZAANDAM - In het nieuwe, hypermoderne distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam is op grote schaal gebruik gemaakt van robots. Hierdoor kan men met aanzienlijk minder personeel straks twee keer zoveel producten verwerken. Begin volgend jaar wordt het centrum in gebruik genomen.

Albert Heijn zet vol in op mechanisering van haar distributiesysteem en maakt daarbij in toenemende mate gebruik van robots. De supermarkt verwacht een flinke efficiencyslag te kunnen maken. De productiviteit verdubbelt maar dat gaat ten koste van de werkgelegenheid. Straks zullen er veel minder uitzendkrachten nodig zijn. Vast personeel krijgt deels ander werk. Mensenhanden

Op hetzelfde vloeroppervlak kunnen door de verregaande automatisering twee keer zo veel houdbare producten opgeslagen worden. Robots scannen de binnenkomende goederen en slaan die op in het magazijn. Er komen nauwelijks nog mensenhanden aan te pas. Binnen in het distributiecentrum domineren kilometerslange lopende banden en torenhoge magazijnstellingen. Kijk hier bedrijfsfilm Albert Heijn:

Bevoorrading supermarkten

Door het nieuwe systeem kunnen de rolcontainers die gebruikt worden bij de bevoorrading van de supermarkten, efficiënter geladen worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de indeling van de winkel waardoor vakkenvullers beter hun werk kunnen doen. Bovendien zijn er minder rolcontainers nodig en rijden er dus minder vrachtwagens. Prijskaartje

Albert Heijn neemt het Zaanse distributiecentrum voor houdbare producten gefaseerd in gebruik. Vanaf begin volgend jaar worden 400 supermarkten van hieruit bevoorraad. Het is nog niet duidelijk of ook de andere distributiecentra verder geautomatiseerd worden. Eerst wil men zien hoe het nieuwe DC in Zaandam in de praktijk werkt. Over het prijskaartje laat Albert Heijn zich niet uit.