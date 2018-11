Voorstanders Formule 1 in Zandvoort liggen voor met handtekeningen

ZANDVOORT - De petitie vóór de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort is populairder dan die van de tegenstanders. Vanochtend waren 4600 het eens met de komst van de Grand Prix, de tegenpartij komt op 2951 handtekeningen.

Het platform Rust bij de Kust begon als eerste een petitie toen bekend werd dat Zandvoort meer kans maakt op de prestigieuze race ten opzichte van het TT-circuit in Assen.

Volgens deze tegenstanders is het circuit nu al een 'permanente bron van geluidsoverlast. "Er wordt op 240 dagen per jaar geracet. Dat is al veel te veel. Daar mag zeker geen Formule 1 bij."

Hunkeren

De petitie schoot in de verkeerde keelgat bij racefans die juist hunkeren naar de terugkeer van de Formule 1-racewagens naar Zandvoort. Intitiatiefnemer Jaap Koper kwam met een tegenpetitie. "Er moet een tegengeluid komen", meent hij. De buurgemeenten kunnen een 'te zware stem' krijgen om een topevenemten te belemmeren.

Er zijn veel voorstanders die deze petitie hebben ondertekend. Beide petities lopen tot in februari 2019. Waarschijnlijk eind dit jaar, begin volgend jaar wordt duidelijk of de Formule 1 in 2020 naar Nederland komt, en of die dan in Assen of Zandvoort wordt verreden.