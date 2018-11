Terugkijken: roerige intocht van Sinterklaas in Hilversum

HILVERSUM - In Hilversum verliep de intocht van Sinterklaas zaterdag niet zonder wanklank: anti-Zwarte Piet-demonstranten werden door de burgemeester weggestuurd, omdat de sfeer te grimmig werd. Dat gebeurde echter voordat Sinterklaas aankwam in het centrum, waardoor de kinderen (en hun ouders) hiervan waarschijnlijk weinig hebben gemerkt.

NH Gooi filmde de intocht van Sinterklaas in de mediastad. In spanning wachtten tal van kinderen op de Goedheiligman. De sint kwam echter al spoedig de stad binnen op zijn beroemde paard Amerigo. Hij werd belegeid door enkele pieten. Burgemeester Pieter Broertjes en kinderburgemeester Louise de Wit heetten ze welkom.

Van de grimmige sfeer die elders in de stad werd gevoeld door een confrontatie met anti- en pro-Zwarte Piet-demonstranten, was tijdens de intocht overigens weinig te merken. De Kick Out Zwarte Piet-demonstranten werden door de politie weggeleid, nadat ze door omstanders werden bespuwd. Ook zouden er eieren, appels en stenen naar de groep zijn gegooid. Rebekka Timmer van de groep Kick Out Zwarte Piet beleefde angstige momenten.

Bekijk de video hieronder voor een verslag van de intocht van Sinterklaas - zonder demonstraties - in Hilversum.