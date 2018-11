Deel dit artikel:













Bezorgbus met elektrische fietsen brandt uit in Wormer Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich

WORMER - Een bestelbus van een bekende handelaar in elektrische fietsen is vanochtend uitgebrand in Wormer. De schade is groot.

De bus stond in de Talingstraat toen de brand uitbrak. In de laadruimte stonden meerdere elektrische fietsen en zo'n twintig accu's. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk. De brandweer heeft de huizen in de buurt van de brand nagekeken op rook. Ook zijn een aantal bewoners gecontroleerd door een verpleegkundige. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. 💬 Whatsapp ons!

