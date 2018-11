NH Nieuws deze week in het teken van sterke kernen en sterke regio's

NOORD-HOLLAND - NH Nieuws staat deze hele week in het teken van het thema 'sterke kernen, sterke regio's'. Want een aantrekkelijk woon- en werkgebied trekt jonge mensen en bedrijven aan.

Neem de kop van Noord-Holland: hier lopen sommige dorpen langzaam leeg. De provincie wil dit voorkomen zet daarom in op krachtige centrumgemeenten.

Met goede regionale voorzieningen en stedelijke woon- en werkmilieus worden nieuwe inwoners en innovatieve bedrijven aangetrokken. Dat leidt weer tot dynamiek en gezonde regio's.



NH Nieuws staat deze hele week in het teken van dit thema. Hoe houdt de provincie de kleinere dorpen en steden aantrekkelijk? Op onze website, app, tv, radio en sociale media brengen we vanaf vandaag volop verhalen hierover.

Met onder meer video's over de Laurenskerk als 'trekpleister' in Kolhorn, gebiedsontwikkeling in Den Helder en we laten zien hoe Schagen een wijk bouwt voor de 'eigen' jongeren.

Jouw Noord-Holland

