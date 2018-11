EOD onderzoekt explosief bij geldautomaat Zaandam na plofkraak

ZAANDAM - Er ligt nog een explosief bij een geldautomaat in het winkelcentrum aan de Vermiljoenweg in Zaandam. Daar probeerden criminelen vanochtend een plofkraak te plegen.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is inmiddels aanwezig om het explosief te onderzoeken. Het is nog niet duidelijk of het is ontploft.

De winkels rondom de automaat zijn ontruimd. Ook de parkeerplaats voor het winkelcentrum is afgesloten. Bewoners in de omgeving hoeven hun huizen niet te verlaten.

Eerder ging al een explosief af bij de geldautomaat, niet ver van de ingang van een Albert Heijn XL. Er zou flink wat schade zijn door de ontploffing.

De politie is op zoek naar twee mannen. Ze waren in het zwart gekleed en vluchtten na de plofkraak op een scooter mogelijk richting het Prins Bernhardplein.