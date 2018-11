Deel dit artikel:













Duo overvalt installatiebedrijf in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Een installatiebedrijf aan de Moezelhavenweg in Amsterdam is vanochtend overvallen. Volgens een getuige is daarbij mogelijk geschoten.

De politie kan dat nog niet bevestigen. Op Burgernet wordt een signalement van de daders verspreid. Het gaat om twee mannen die een bruin/gele rugzak bij zich hadden. Ze vluchtten op een bordeauxrode scooter. Of er iemand gewond is geraakt bij de overval is nog niet duidelijk. 💬 Whatsapp ons!

