Terugkijken: Telstar-aanvoerder Frank 'Van Basten' Korpershoek (34) scoort met omhaal

VELSEN-ZUID - Telstar-speler Frank Korpershoek was het gesprek van de middag bij Telstar tegen FC Den Bosch. De aanvoerder scoorde met een omhaal tegen Den Bosch, net als Marco van Basten deed in 1986.

Telstar kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand. Maar het was Korpershoek die de show stal in Velsen-Zuid met de prachtige omhaal, die de 1-1 betekende. De omhaal deed denken aan de omhaal van Marco van Basten tegen datzelfde FC Den Bosch.

Kijk en vergelijk. Het doelpunt van Korpershoek:



En het legendarische doelpunt van Van Basten:



Helaas voor Korpershoek en zijn team werd de eindstand 4-1 in het voordeel van Den Bosch. Tot overmaat van ramp moest Korpershoek in de eerste helft het veld geblesseerd verlaten en kregen de Witte Leeuwen een rode kaart.

"De vergelijking die wordt gemaakt is leuk", zei Korpershoek, die als sinds 2005 voor Telstar speelt, na afloop tegen NH Sport. "Ik had graag gehoopt dat het wat opgeleverd had."