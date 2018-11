D66 Amsterdam pleit voor meer openbare toiletten: 'Baas over eigen blaas'

AMSTERDAM - (AT5) Er moeten meer openbare toiletten komen in Amsterdam, vindt D66-duoraadslid Ilana Rooderkerk. Ze dient daarom op Wereld Toilet Dag het voorstel 'Baas over eigen Blaas' in.

"Veel mensen met hoge nood komen in de knel", stelt Rooderkerk. Dat komt volgens haar omdat er slechts een openbaar toilet beschikbaar is per 10.000 Amsterdammers.

Daarmee zou de stad achterlopen op steden als Parijs en Londen, waar er sprake is van een toilet per 5.500 inwoners. "In veel landen om ons heen hebben ze het allemaal beter georganiseerd. Dat moeten wij ook kunnen."

Actie Zeikwijf

De D66'er is niet de eerste die aan de bel trekt. Vorig jaar organiseerde activiste Geerte Piening de Actie Zeikwijf, nadat de rechter haar een boete oplegde voor wildplassen. "Ik was op dat moment 2 kilometer verwijderd van een vrouwentoilet en de nood was zeer hoog. Ik had geen alternatief."

Rooderkerk benadrukt nu dat dit probleem niet alleen voor vrouwen geldt. "Voor een grote groep mensen, denk aan buikpatiënten, kinderen of ouderen, is het belangrijk dat er veel meer toiletten komen."

Meer genderneutrale wc's

De Partij van de Ouderen kwam eerder dit jaar al met een voorstel om cafés en restaurants een vergoeding te betalen voor het openstellen van hun wc's. Rooderkerk wil hier nog enkele oplossingen aan toevoegen.

Zo vraagt ze het stadsbestuur om toiletten in gemeentelijke gebouwen open te stellen voor bezoekers. Ook wil de politica dat er meer genderneutrale wc's komen en dat Dixie's worden vervangen door vaste, schone voorzieningen.

Alle nieuwe openbare toiletten moeten vervolgens toegevoegd worden aan de Hoge Nood-app, zodat ze makkelijk vindbaar zijn. "De strijd om meer openbare toiletten speelt al heel lang, tot ieders frustratie. Daarom is het tijd dat het nu gewoon een keer goed wordt geregeld", aldus Rooderkerk.