Plofkraak bij winkelcentrum Vermiljoenweg in Zaandam

ZAANDAM - Criminelen hebben vanochtend vroeg rond 5.30 uur geprobeerd een geldautomaat op te blazen in het winkelcentrum aan de Vermiljoenweg in Zaandam.

Het gaat om de geldautomaat niet ver van de ingang van de vestiging van Albert Heijn XL. Er zou flink wat schade zijn door ontploffing. Zo staat de winkel voor met rook.

De parkeerplaats voor het winkelcentrum is afgesloten. Vanwege de grote hoeveelheid flats en de daarbij behorende akoestiek hebben veel omwonenden de knal gehoord. Niemand hoefde zijn huis te verlaten.

De politie meldt dat er met een helikopter in de buurt gezocht is naar verdachten voor de plofkraak. Of die zijn opgepakt, is nog niet duidelijk.