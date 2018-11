Heerhugowaardse wint grote prijs met bijzondere foto van padden die "tv kijken"

HEERHUGOWAARD - Het was een "spontane foto" en hij was "totaal niet gepland", maar toch heeft hobbyfotografe Regien Vijzelaar uit Heerhugowaard een grote prijs gewonnen met haar prent van twee padden. In de National Geographic Fotowedstrijd ging ze er in de categorie 'dier' vandoor met de juryprijs. "Dit had ik echt niet verwacht."

De bijzondere foto is gemaakt tijdens een reis door de Filipijnen. "We hadden een hele mooie plek, midden in de jungle", vertelt Regien aan NH Radio. "Toen we daar 's avonds zaten te eten, hoorden we verderop een andere gast gillen. 'Oeh padden, getver', riep ze. Toen waren we nieuwsgierig en gingen we kijken."

'Heel grappig'

Op de 'plek des onheils' treffen ze twee grote padden aan, die verlekkerd voor een kleine elektrische vliegenvanger zaten. "We vonden het meteen heel grappig, alsof ze voor de televisie zaten!", aldus Regien. "Ik had mijn camera bij me en besloot een foto te maken."

Regien stuurt het plaatje in bij de prestigieuze National Geographic Fotowedstrijd en gaat er prompt met de winst vandoor. "Ik had helemaal niet verwacht dat ik zou winnen, omdat het juist zo'n 'andere' foto is. Maar de jury zei dat de combinatie van de mooie belichting, het perspectief van de padden en het vleugje humor maakten dat 'ie heeft gewonnen."

'Misschien toch een cursus'

En dat terwijl de Heerhugowaardse helemaal geen fotograaf van beroep is. "Ik maak vooral op mijn reizen wel veel foto's, maar altijd voor de lol", vertelt ze. "Wie weet, misschien moet ik toch maar overwegen om een cursus te gaan doen. Het zou me nog ver kunnen brengen."

