Grootschalige storing bij meerdere providers

NOORD-HOLLAND - Providers KPN, Telfort, T-Mobile, Tele2, Ziggo en XS4all lijken allemaal te kampen met een grote storing.

Op sociale media klagen meerdere mensen over het feit dat ze geen televisiesignaal meer ontvangen. Bij sommige mensen is het beeld zwart, bij anderen haperen de programma's. Ook online lijken er problemen te zijn.

Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. Ook de webcare-afdelingen van de getroffen providers lijken last te hebben van de storing.