Verlies voor Apollo en Den Helder Suns

LEIDEN - Apollo Amsterdam kon met slechts zes spelers niet op tegen Leiden, hoewel de ploeg een helft goed bijbleef. Den Helder Suns was tegen Aris in Leeuwarden dicht bij de winst, maar moest die in de laatste minuut toch aan de Friezen laten.

Leiden - Apollo Amsterdam

Apollo mocht tot de rust denken aan een stuntje in en tegen Leiden. Maar de bank van Apollo wordt steeds leger. In Leiden bestond de ploeg uit nog slechts zes spelers en dan is het lastig een voorsprong vasthouden tegen een ploeg die door kan wisselen. De ploeg van coach Patrick Faijdherbe stond bij de rust maar vier punten achter: 48-44, maar daarna ging het helemaal verkeerd. Het derde kwart was met 25-9 voor de tegenstander en daarmee was het grote gat geslagen. In de laatste tien minuten bleef het verschil ongeveer even groot, met de 93-72 eindstand tot gevolg.

Dexter Hope was topscorer bij Apollo met 24 punten en Matthew van Tongeren volgde met 17 punten. Apollo blijft een-na-laatste met twee punten.

Aris Leeuwarden - Den Helder Suns

Den Helder Suns moest zondag opnieuw de winst aan Aris Leeuwarden laten. Het verschil tussen de ploegen is klein. In oktober werd het in Den Helder 67-68 voor de Friezen. Vanmiddag was het weer close, maar delfde Suns opnieuw het onderspit, ditmaal werd het na 43-42 bij de rust uiteindelijk 88-85. Anderhalve minuut voor het einde was de stand met 83-83 nog gelijk.

Bij Den Helder was Alex Laurent met 24 punten het productiefste, Boy van Vliet scoorde 24 punten. Den Helder blijft met zes punten op de achtste plek staan.