Zestig winnaars van NH Radio-actie in de kou door foutje van dinnershow Palazzo

AMSTERDAM - Wat een leuke avond zou moeten zijn bij de hernieuwde dinnershow Palazzo in Amsterdam, is voor zestig Noord-Hollanders - de winnaars van een winactie op NH Radio - helaas op een deceptie uitgelopen. Ze mochten niet naar binnen.

Afgelopen week wonnen de gedupeerden kaartjes in de show van presentatrice June Hoogcarspel voor de dinnershow, maar door een fout bij Palazzo werd hen allen de toegang geweigerd. Zij zouden "niet op de lijst hebben gestaan" en mochten daarom niet binnenkomen.

Een toch wel pijnlijke fout, want de winnaars kwamen vanuit heel Noord-Holland richting Amsterdam. Dat de fout bij Palazzo ligt is zeker, maar hoe het mis kon gaan is nog niet duidelijk. Morgen komt de dinershow met een verklaring.