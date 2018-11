Vernielingen in Santpoort: politie zoekt getuigen

SANTPOORT-NOORD - In de nacht van zaterdag op zondag zijn vernielingen gepleegd op de Bonairestraat in Santpoort-Noord. De politie roept getuigen op zich te melden.

Rond 4.00 uur schrok een mevrouw wakker door een harde knal, waarna ze even later poolshoogte ging nemen. Haar brommobiel lag met veel schade op de stoep. Agenten zagen verderop in de straat ook stofzuigeronderdelen liggen, vermoedelijk het werk van vandalen.

Getuigen kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844.