Hoogbejaarde vrouw enorm geschrokken na autocrash bij woning: "Net een racebaan hier"

DEN HELDER - Twee dronken mannen reden gisteravond met hun auto bijna het huis van Pop Haverhoek (90) aan de Texelstroomlaan in Den Helder binnen. Alleen een lantaarnpaal voorkwam dat de wagen in de woning crashte. De hoogbejaarde vrouw is enorm geschrokken.

"Een vreselijke klap. Ik denk: 'mijn god, wat gebeurt daar'", vertelt Pop Haverhoek. "Net of er een vliegtuig was geland. De klap die is niet na te vertellen. Die vergeet ik mijn leven niet."

De auto belandde uiteindelijk op z'n zijkant in de tuin van de buren. De lantaarnpaal die werd geramd, vloog door hun raam. De bewoners waren op dat moment thuis, maar zijn te ontdaan om te reageren. Pop Haverkoek was ook hevig geschrokken, maar gelukkig is er in haar woning alleen materiële schade. "Mijn hele muur is kapot, en noem maar op. Maar verder is het godzijdank redelijk afgelopen", vertelt ze.

'Net een racebaan hier'

De weg staat volgens de familie Haverhoek bekend als gevaarlijk. "Het is echt niet de eerste keer dat hier wat gebeurt met die auto's", vertelt Pop. Volgens haar dochter is het "al een stuk of zes/zeven keer gebeurd". Beide vrouwen noemen de snelheid van de bestuurders als voornaamste oorzaak voor de problemen. "Het is soms wel een racebaan hier."

De politie heeft na de crash de beide inzittenden aangehouden.