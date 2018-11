Zeldzame griend gestrand en overleden bij Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Vanmiddag is een griend gestrand op een zandbank voor de kust van Egmond aan Zee. Het dier, een soort walvis uit de dolfijnenfamilie, overleefde dat niet. "We denken dat 'ie al erg ziek was", aldus SOS Dolfijn.

De griend, zes meter lang en een paar honderd kilo zwaar, werd eerder vandaag al gespot. Een zeldzaamheid, want dat gebeurt niet vaak in Nederland. "De eerste melding kwam vanaf het strand van Camperduin. We vermoedden al dat het dier ziek was, want de ondiepe Noordzee is geen normale habitat voor hem. Waarschijnlijk is 'ie verdwaald."

Lees ook: Deze bijzondere zeedieren werden deze week in Noord-Holland gevonden

Momenteel is een actie gestart om de griend van de zandbank te krijgen. "We willen hem overbrengen naar de Universiteit van Utrecht, zodat ze daar onderzoek kunnen doen. Dat is een hele operatie die nog wel tot diep in de nacht gaat duren", vertelt SOS Dolfijn.