Avonturier Ralph Tuijn gaat wederom roeiend de Atlantische Oceaan over

CASTRICUM - 'Oceaanroeier' Ralph Tuijn (47) heeft weer een nieuw doel voor ogen. Volgende maand wil hij in vijftig dagen roeien van Portimão in Zuid-Portugal naar Cayenne in Zuid-Amerika. Net als zijn voorgaande avonturen is ook deze weer voor het goede doel, want ditmaal wil de Castricummer geld inzamelen voor de Plastic Soup Foundation.

Woensdag 5 december is het voor Ralph geen pakjesavond, want dan stapt hij in het vliegtuig naar Portugal. Een week later wil de beroepsavonturier aan zijn tocht over de Noordelijke Atlantische Oceaan beginnen, mits de weersomstandigheden dit toelaten.

Ralph laat weten het meest zin te hebben in "achttien uur per dag te sporten, heerlijk lekker alleen te zijn en grote vissen te gaan vangen". Hij ziet nergens tegenop. "Het is mijn favoriete leefomgeving en ik ben blij met een storm, dan ben ik alleen nog maar meer in mijn element."

Tegenslagen

En stormen met golven van zes meter hoog heeft hij wel meegemaakt tijdens zijn vorige roeitochten over zes oceanen in meer dan zeshonderd dagen. Menig tegenslag heeft hij te verduren gehad. Zo is zijn boot getroffen door de bliksem, waardoor er veel apparatuur kapot was, is hij tweemaal overvaren door een olietanker, heeft hij schipbreuk geleden bij een atol op de Grote Oceaan en kreeg hij tijdens zijn vorige recordpoging een "gezwollen penis vol met wit-gele puisten".

Ralph steunt met zijn tocht de Plastic Soup Foundation. "Het gaat om bewustwording en logisch nadenken. Als ik koffie bestel, zit daar zo'n plastic spateltje in. Die had ook van hout kunnen zijn." Hij hoopt dat er minder plastic producten zullen worden gemaakt, en dat daardoor ook het plastic dat in de oceanen terecht komt, vermindert.

De avontuurlijke Castricummer is te volgen via zijn Facebook-pagina. Doneren voor het goede doel kan hier.