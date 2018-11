Deel dit artikel:













Passagiers filmen dodelijk ongeluk bij spoorwegovergang Santpoort-Zuid Foto: Inter Visual Studio

SANTPOORT-ZUID - De Officier van Dienst bij ProRail is geschokt. Gisteren was hij bij het treinongeluk bij de Van Dalenlaan in Santpoort-Zuid. Op Twitter blikt hij vandaag terug op het ongeluk, en dan met name op de filmende en fotograferende treinpassagiers.

"Getwijfeld of ik dit moest delen", begint Jeroen van Prorail zijn tweet, "maar mogelijk helpt een beetje aandacht." Lees ook: Treinverkeer Santpoort-Bloemendaal stil na aanrijding Gisteren kwam een persoon om het leven bij een lichtbewaakte spoorwegovergang in Santpoort-Zuid. Wat de precieze toedracht was van het ongeval is onduidelijk, wel is bekend dat veel passagiers het nodig vonden om de ramp met de telefoon vast te leggen. "Wij zouden het respeteren als de telefoons in de tas blijven!" Retweets

De Officier van Dienst krijgt bijval van woordvoerder Mercedes Grootscholten. Zij retweette de tweet van de verbaasde Jeroen. Ook kon de tweet op veel reacties rekenen. Veel mensen zijn het eens met de Officier van Dienst en hebben zijn tweet ook gedeeld.