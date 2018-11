Deel dit artikel:













Bewoner en hond overleden bij brand in huis Westknollendam Foto: NH Nieuws

WESTKNOLLENDAM - Bij een brand in de Schouwstraat in Westknollendam zijn vanmiddag een bewoner en een hond overleden. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De brand ontstond rond 12.45 uur in het kleine huisje aan de Schouwstraat. Het vuur was snel onder controle. Een gedeelte van de straat is nog altijd afgesloten, omdat de politie onderzoek aan het doen is. Lees ook: Veel rook bij brand in huis Westknollendam Er werd al gevreesd dat de bewoner de brand niet had overleefd. Het zou gaan om een man van in de zeventig. "Hij was een beetje op zichzelf, maar altijd in voor een praatje", aldus enkele buurtbewoners.