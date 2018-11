Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Veel rook bij brand in huis Westknollendam Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich

WESTKNOLLENDAM - De brandweer is vanmiddag druk bezig geweest met een brand in de Schouwstraat in Westknollendam. Buurtbewoners melden dat er 'veel rook' te zien was in het kleine straatje.

De brand ontstond rond 12.45 uur in het kleine huisje aan de Schouwstraat. De buren van het huis vrezen dat de bewoner bij deze brand is overleden. De brandweer heeft dat nog niet bevestigd.