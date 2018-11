Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Handballers Volendam spelen gelijk tegen Dynamo-Victor Foto: NH Nieuws

VOLENDAM - De handballers van Volendam hebben in de EHF Challenge Cup met 32-32 gelijkgespeeld tegen het Russische Dynamo-Victor. De gelijkmaker in sporthal Opperdam viel in de slotseconden.

Bij de rust was de stand ook al gelijk (15-15). Jordy Baijens was de topscorer aan Volendamse zijde met tien doelpunten. Léon van Schie liet zes treffers noteren. Volgende week zaterdag moet Volendam winnen in Budennovsk in Rusland om de laatste zestien van de Challenge Cup te bereiken.