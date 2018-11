Deel dit artikel:













Hockeysters winnen ook van Argentinië Foto: ANP/André Weening

CHANGZHOU - De Nederlandse hockeysters hebben bij de allerlaatste editie van de Champions Trophy in China ook de tweede wedstrijd gewonnen. Oranje was in Changzhou met 3-0 te sterk voor titelhouder Argentinië. Voor de verjongde ploeg van bondscoach Alyson Annan kwamen de in Amsterdam wonende Caia van Maasakker (twee) en Yibbi Jansen tot scoren.

Nederland had het wel lastig tegen de Argentijnse ploeg die een veldoverwicht had. De Oranje-vrouwen speelden agressief, maar dat leverde nogal wat tijdstraffen op. Nederland scoorde uit drie van de vier gegeven strafcorners, terwijl Argentinië uit zes strafcorners niet wist te scoren. Nederland won zaterdag in de openingswedstrijd met 3-1 van Japan. Lees ook: Hockeysters straten Champions Trophy met winst Met zes punten gaat Oranje op doelsaldo aan de leiding bij het zeslandentoernooi. Australië heeft de eerste twee duels ook gewonnen. Beide landen spelen dinsdag om 07.00 uur Nederlandse tijd tegen elkaar. Maandag is een rustdag.