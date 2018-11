Deel dit artikel:













Sint komt aan in Purmerend Foto: NH Nieuws

PURMEREND - De goedheiligman heeft het druk dit weekend, maar zal niet rusten voor hij in iedere stad de kinderen een handje heeft gegeven. Daarom komt hij om 13.00 uur ook weer aan in Purmerend. De intocht is hier vanaf 13.00 uur live te volgen.

De Sint zal door honderden kinderen worden begroet. Ook de burgemeester zal de Goedheiligman en zijn Pieten vriendelijk begroeten. Kijk straks hier naar hoe Sinterklaas vanaf de pakjesboot de kade op gaat.