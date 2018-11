Volg vandaag LIVE de Sint, de motorbeurs én het kickboksgala!

NOORD-HOLLAND - Op deze zondag hoef je je niet te vervelen bij NH Nieuws. Want mocht je niet van plan zijn naar één van de sinterklaasintochten te gaan, hebben wij vermakelijk programma voor je in de aanbieding.

Uiteraard kun je bij NH Nieuws een aantal intochten live volgen. Vanaf 10.45 uur vindt je in de site en app een livestream van de intocht in Amsterdam. Deze uitzending duurt tot 12.15 uur.

Om 13.00 uur kun je ook kijken naar de intocht in Purmerend. Deze wordt live uitgezonden RTV Purmerend en is te vinden op de regiopagina van Zaanstreek-Waterland.

NH Events

Geen zin in de Sint? Vanaf 11.30 uur is NH Events live op Facebook vanaf de Hollandse Motorbeurs in Vijfhuizen. Alle merken zijn vertegenwoordigd. Ook is voor het allerlaatst Henny Kroeze te zien met zijn beroemde Wall of Death (zie video onderaan).

Om 16.05 uur gaan we tenslotte live uitzenden vanuit Heerhugowaard. De Rico Verhoevens van de toekomst nemen het hier tegen elkaar op tijdens een heus kickboksgala.