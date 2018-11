Basketballsters geven Spanje goed partij

AMSTERDAM - De wedstrijd ging nergens meer om voor de basketballsters van de nationale ploeg, die al uitgeschakeld zijn voor het EK van 2019, maar de speelsters wilden niet nog zo'n veegpartij als in de uitwedstrijd tegen Spanje. In de Sporthallen Zuid in Amsterdam werd het deze keer 48-65 voor grootmacht Spanje.

De Spaanse ploeg sloeg meteen in het eerste kwart weer toe, dat werd afgesloten met 11-22, maar in het tweede (11-13) en derde kwart (16-12) gaf Nederland goed partij. Nederland nederde Spanje tot op negen punten, maar in de laatste tien minuten moest Nederland toezien hoe Spanje weer verder uitliep. Zo erg als een jaar geleden werd het niet. Toen werden de Orange Angels in Valladolid nog met 92-26 naar huis gestuurd.

Spanje won zilver bij de laatste Olympische Spelen, won brons, zilver en brons bij de laatste drie WK's en is dus een hele sterke ploeg.

Voor Nederland was Natalie van den Adel met tien punten topscrorer. Tanya Bröring van Loon Lions uit Landsmeer kwam in haar voorlaatste wedstrijd in Oranje tot vijf punten en vier assists.

Spanje is, met nog één speelronde te gaan, koploper in de poule met tien punten. Oekraïne heeft negen punten, Nederland zes en Bulgarije vijf. Alleen de groepswinnaar (en de beste zes nummers twee) mogen volgend jaar aan het EK deelnemen. Nederland speelt woensdag de laatste wedstrijd uit de EK-kwalificatiereeks tegen Bulgarije, opnieuw in Amsterdam. Dat wordt de afscheidswedstrijd van Bröring.